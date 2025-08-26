“Benfica’nın Kerem Aktürkoğlu Kararı”

Gündem

PORTEKİZ BASININDAN SON DAKİKA GELİŞMELER

Portekiz basınından Record, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’in Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını açıkladı. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u ilk 11’de sahaya sürmeyi planlarken, milli futbolcuyu yedekte tutmayı düşünüyor. Aktürkoğlu, Kadıköy’deki ilk maçta ilk 11’de başlamış ve taraftarın büyük alkışlarıyla karşılanmıştı. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki maç, 0-0’lık ilk maçın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehirinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem transferi hakkında yaptığı açıklamada, “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” ifadelerini kullandı. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde önemli bir yer tutuyor. Hamdi Akın, milli futbolcunun transferiyle ilgili “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna, “İnşallah.” yanıtını vermişti.

