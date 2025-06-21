Spor

Benfica, Orkun ve Kerem ile Hedefliyor

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BENFİCA, FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NA HAZIRLANIYOR

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarıyı hedefliyor. Aktürkoğlu ve Kökçü, Benfica’nın Auckland City ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de yer aldı. Maçta yaşanan tartışma, maça damgasını vurdu. İlk yarı Benfica’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

YAĞMUR VE FIRTINA MAÇA ENGEL OLDU

Benfica ile Auckland karşılaşmasının ikinci yarısı, yağmur ve fırtına nedeniyle başlayamadı. Yaklaşık 3 saatlik bir beklemenin ardından, maçın ikinci yarısı için düdük çaldı. Mücadele sonunda Benfica, rakibini 6-0 mağlup etti.

ORKUN’UN HOCA GİBİ SERT TEPKİSİ

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan alındığı sırada teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. Aynı anda oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz basınında, Bruno Lage’nin futbolcularla iyi bir ilişki içinde olmadığı yönünde iddialar yer aldı. C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors, ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Orkun ve Kerem, 61. dakikada oyundan çıkarıldı. Auckland City ise Bayern Münih’e 10-0 yenilmişti.

MAÇ KADROSU

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva
Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong

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