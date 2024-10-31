Benfica – Santa Clara Maç Özeti: Sonuç ve Goller

MAÇIN ÖZETİ VE SONUCU

Dün akşam gerçekleşen Benfica – Santa Clara karşılaşması, özellikle maçın özelliğini kaçıran sporseverler veya yeniden izlemek isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. “Benfica – Santa Clara maçı kaç kaç bitti?” sorusu da gündemdeki yerini aldı. Bu karşılaşma, iki takım arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Maçın sonucu ve önemli anları futbolseverler tarafından merak edilirken, “Benfica – Santa Clara maçı kaç kaç bitti?” sorusu Internet ortamında sıkça aranan bir konu haline geldi.

BENFİCA, GALİBİYETİYLE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Benfica, Portekiz Lig Kupası çeyrek finalinde Santa Clara ile karşılaştığı mücadelede üstün bir performans gösterdi ve maçı 3-0’lık net bir skorla kazandı. SL Benfica Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşmada ev sahibi Benfica, maçın çoğunluğunda oyunun kontrolünü elinde tutarak Santa Clara’nın savunmasını zorladı. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk 11’de yer alarak Benfica’nın hücum gücüne önemli katkılar sağladı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Orkun Kökçü de takımının yarı finale yükselmesine büyük katkıda bulundu.

30 Ekim Çarşamba gecesi saat 23:15’te başlayan bu heyecan dolu mücadelede Benfica, Santa Clara’yı 3-0 mağlup ederek yuvasında kazandığı bu galibiyetle Portekiz Lig Kupası’nda yarı finale adını yazdırdı.