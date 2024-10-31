Bengü Ve Selim Selimoğlu, Boşanıyor

EVLİLİKLERİNDEKİ SORUNLAR

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında işadamı sevgilisi Selim Selimoğlu ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 2019 yılında kızları Zeynep dünyaya geldi ve ardından 2021 yılında oğulları Selim’i kucaklarına aldılar. Ancak, son dönemlerde evliliklerinde sorunlar yaşandığına dair iddialar öne çıkmaya başladı.

ÇİFTTEN KÖTÜ HABER

Uzun bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin, bu durumla ilgili kötü bir haber geldi. Evliliklerinde yaşanan zorluklar, medyanın dikkatini çekiyor ve ikilinin ilişkisi hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor.