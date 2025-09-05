“Beni Önceki Sevgililerinle Karıştırma”

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Cevizli Mahallesi’nde bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, Candaş D. yaklaşık 4 yıl önce Ebru Ş. ile bir ilişki kurdu. Ancak, Candaş D., kadının akli dengesinin yerinde olmadığını öğrendiğinde, ilişkisini 8 ay sonunda sona erdirdi. Bu durumu kabullenemeyen Ebru Ş., aylarca eski sevgilisinin dairesinin önüne gelerek kendisini rahatsız etti ve olaylar çıkardı.

TEHDİTLER VE TARTIŞMALAR

Kadın, zaman zaman kapının önünde oturarak dairenin kapısına tekme ve yumruklarla saldırmakta ve apartman sakinleriyle de tartışmaya girmekteydi. Bina sakinlerinin, “Hanımefendi burada oturanları rahatsız etmeye hakkınız yok” uyarısına Ebru Ş., “Onun da bunu bana yapmaya hakkı yok. Ben uzun süre bu evde yaşadım, kimseyi rahatsız etmedim” diyerek yanıt verdi. Eski sevgilisinden cep telefonunu ve eşyalarını talep eden Ebru Ş., Candaş D.’ye ulaşamayınca kapının önünde küfürler yağdırmaya başladı. Zaman zaman ağlayarak, “Aç şu kapıyı” diye bağıran kadın, bina sakinleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

KADINDAN AGRESİF DAVRANIŞLAR

Ebru Ş., eline geçirdiği nesneleri kapıya fırlatırken, son olarak cep telefonunu güvenlik kamerasına attı. Küfür ve tehditlerde bulunan, zaman zaman da ağlayan kadın, farklı zaman dilimlerinde sık sık binaya gelerek kapının önünde dakikalarca beklemeye devam etti. Yapılan saldırılardan birinde, “Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma” şeklinde bir ifade de kullandığı duyuldu.