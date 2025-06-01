Benzin, Motorin, Ve LPG’ye Zam

EMEKLİLER VE MEMURLAR BEKLENTİDE

Türkiye’de milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışan, temmuz ayında kesinleşecek altı aylık enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Bu rakamlar, maaş artış oranlarını belirleyecek ve birçok masraf kalemi ile ilgili yapılacak zamların referansı olacak.

AKARYAKITTA ZAM GÜNDEMDE

Aynı zamanda, TÜİK tarafından açıklanacak olan yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV vergisinin zam oranını belirleyecek. Gazeteci Olcay Aydilek, bu süreçte beklenen yüzde 13’lük ÜFE değerlerinin ardından benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG’ye ise 80 kuruşluk bir ÖTV zammı yapılacağını aktardı.

Maaşlar ve hizmet bedellerinin fiyatlarını etkileyen altı aylık enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 tarihinde netlik kazanacak.