Ekonomi

Benzin, Motorin Ve LPG’ye Zam Yapılacak

benzin-motorin-ve-lpg-ye-zam-yapilacak

Türkiye’de milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışan, temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarını sabırsızlıkla bekliyor. Bu rakamlar, maaşlardaki artış oranını belirlerken aynı zamanda birçok masraf kaleminde yapılacak zamlar için de referans oluşturuyor.

BENZİNE, MOTORİNE VE LPG’YE ZAM GELİYOR

Diğer yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV vergisinin zam oranını belirleyecek. Gazeteci Olcay Aydilek, bu dönemde beklenen yüzde 13’lük ÜFE değerlerinin ardından benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG’ye 80 kuruşluk ÖTV zammı yapılacağını ifade ediyor.

3 TEMMUZ’DA BELLİ OLACAK

Maaşlar ve hizmet bedellerinin fiyatlarını etkileyecek olan 6 aylık enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 tarihinde kesinlik kazanacak.

ÖNEMLİ

Dünya

Almanya’da Hastane Yangını: 3 ÖLÜ, 54 YARALI

Hamburg'daki bir hastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 16'sı ağır 54 kişi yaralandı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.
Dünya

Ukrayna Savaşı, Kuzey Kore’ye fırsat sundu

Kuzey Kore, Rusya'dan aldığı mühimmat karşılığında gelişmiş silah teknolojisi edindi. Bu durum, ordusunu modernize etmesine ve savaş tecrübesi kazanmasına katkı sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.