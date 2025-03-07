Benzin Ve Motorinde İndirim Bekleniyor

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmeye devam ediyor. 7 Mart 2025 Cuma günü, benzine 2 lira 6 kuruşluk bir indirim yapıldı ve yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompada uygulanmaya başladı. Motorin fiyatları ise şu an değişiklik göstermiyor. Ancak sektör kaynaklarına göre, motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1,35 TL’lik bir indirim bekleniyor. Araç sahipleri bu gelişmeler çerçevesinde büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. İşte 7 Mart 2025 sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin, motorin ve LPG fiyatları ile indirimlerin arka planı!

BENZİNE İNDİRİM VE MOTORİNDE MÜJDE

Brent petrol fiyatlarındaki son düşüş, akaryakıt fiyatlarına olumlu yansımış durumda. 7 Mart gece yarısından itibaren benzine yapılan 2,06 TL’lik indirim, sürücüleri sevindiriyor. Motorin fiyatları gün boyunca sabit kalırken, bu gece yarısından itibaren 1,35 TL’lik bir indirim bekleniyor. Bu indirimler, küresel petrol piyasalarındaki arz ve talep dengesinin yanı sıra döviz kurundaki istikrarın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 43,41 TL

Motorin: 46,65 TL (Gece yarısından sonra beklenen indirimle: 45,30 TL)

LPG: 27,59 TL

Ankara

Benzin: 43,96 TL

Motorin: 47,38 TL (Gece yarısından sonra beklenen indirimle: 46,03 TL)

LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 44,33 TL

Motorin: 47,74 TL (Gece yarısından sonra beklenen indirimle: 46,39 TL)

LPG: 27,34 TL

Not: Motorin fiyatlarındaki indirim, 8 Mart 2025 gece yarısından itibaren geçerli olacak.