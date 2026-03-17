Benzine Bayram Öncesi Zam Yolda

Son haftalarda Orta Doğu’daki jeopolitik huzursuzluk, küresel petrol piyasasında dalgalanmalara neden oldu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri faaliyetleri, Hürmüz Boğazı’ndaki arz kaygıları sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkmış durumda. Bu artış, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında sürekli zam ve indirim döngülerine neden oluyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİYLE ZAMLAR ÖTV’DEN KARŞILANIYOR

Sürücülerin korunması amacıyla tekrar devreye alınan ‘eşel mobil’ sistemi, akaryakıt zamlarının yüzde 75’ini Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) aracılığıyla karşılayarak pompa fiyatlarına yansıyan artışı sınırlıyor. Ancak petrol fiyatlarının devam eden yükselişi, bayram öncesinde yeni bir zam tartışmasını gündeme getirdi. Beklentilere göre, benzin fiyatlarına toplam 2,17 TL’lik bir artış yapılması öngörülüyor. Eşel mobil sistemi sayesinde bu zammın yaklaşık 1,63 TL’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak.

54 KURUŞLUK ZAM BEKLENİYOR

Pompa fiyatlarına yansıyan kısımsa yalnızca 54 kuruş olacak. Bu zam, çarşamba gününden itibaren geçerli hale gelecek. Zam sonrası beklenen litre başına pompa fiyatları: İstanbul’da 61,95 TL, Ankara’da 62,92 TL, İzmir’de 63,19 TL ve Doğu illerinde 64,50 TL (65 TL seviyesine en yakın). Mevcut fiyatlara göre yaklaşık 54 kuruşluk artışla yeni seviyelere ulaşılacak. Bu zam, bayram döneminde yola çıkacak milyonlarca sürücünün seyahat maliyetlerini artıracak.

MOTORİN VE LPG’DE ZAM BEKLENTİSİ YOK

Motorin ve LPG için benzer bir zam beklentisi bulunmuyor. Ancak petrol fiyatlarındaki genel yükseliş sebebiyle önümüzdeki günlerde bu ürünlerin de etkilenme olasılığı üzerinde duruluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DA DEĞİŞECEK

Uzmanlar, Brent petrolün 100 dolar bandında kalması halinde akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki haftalarda da devamlı olarak değişebileceğini belirtiyor. Bayram öncesi gelen bu kısmi zam, küresel petrol krizinin yanı sıra döviz kurundaki dalgalanmaların Türkiye pompa fiyatlarına yansımasının güncel bir örneği oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazetecilere Anlamlı İftar Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olduğunu vurgulayarak, bölgenin İsrail tarafından savaş ortamına götürüldüğünü ifade etti.
Gündem

Süper Lig’de Fenerbahçe Tribünleri Boş Kaldı

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile yaptığı Süper Lig karşılaşmasına taraftar ilgisi düşük kaldı; stadyumda belirgin boşluklar yaşandı.
Gündem

Mescid-i Aksa 18 Gün Süresince İbadete Kapalı

İsrail, 28 Şubat'tan bu yana Mescid-i Aksa’yı kapalı tutarak Müslümanların Harem-i Şerif’te ibadet etmelerine engel oluyor.
Gündem

Fatih Altaylı’nın Ameliyatı Başarılı Geçti

Gazeteci Fatih Altaylı, sabah saatlerinde iki beyin tümöründen başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Doktorları, Altaylı'nın tedavi sonrası sorun yaşamadan taburcu edildiğini açıkladı.
Gündem

Mahkemeden Mert Hakan Yandaş Ve Ersen Dikmen Kararları

İstanbul'da Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan davada, sanıklar Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen'in tahliye talepleri hakkında mahkeme kararı alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.