Benzine Bayram Öncesi Zam Yolda

Son haftalarda Orta Doğu’daki jeopolitik huzursuzluk, küresel petrol piyasasında dalgalanmalara neden oldu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri faaliyetleri, Hürmüz Boğazı’ndaki arz kaygıları sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkmış durumda. Bu artış, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında sürekli zam ve indirim döngülerine neden oluyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİYLE ZAMLAR ÖTV’DEN KARŞILANIYOR

Sürücülerin korunması amacıyla tekrar devreye alınan ‘eşel mobil’ sistemi, akaryakıt zamlarının yüzde 75’ini Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) aracılığıyla karşılayarak pompa fiyatlarına yansıyan artışı sınırlıyor. Ancak petrol fiyatlarının devam eden yükselişi, bayram öncesinde yeni bir zam tartışmasını gündeme getirdi. Beklentilere göre, benzin fiyatlarına toplam 2,17 TL’lik bir artış yapılması öngörülüyor. Eşel mobil sistemi sayesinde bu zammın yaklaşık 1,63 TL’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak.

54 KURUŞLUK ZAM BEKLENİYOR

Pompa fiyatlarına yansıyan kısımsa yalnızca 54 kuruş olacak. Bu zam, çarşamba gününden itibaren geçerli hale gelecek. Zam sonrası beklenen litre başına pompa fiyatları: İstanbul’da 61,95 TL, Ankara’da 62,92 TL, İzmir’de 63,19 TL ve Doğu illerinde 64,50 TL (65 TL seviyesine en yakın). Mevcut fiyatlara göre yaklaşık 54 kuruşluk artışla yeni seviyelere ulaşılacak. Bu zam, bayram döneminde yola çıkacak milyonlarca sürücünün seyahat maliyetlerini artıracak.

MOTORİN VE LPG’DE ZAM BEKLENTİSİ YOK

Motorin ve LPG için benzer bir zam beklentisi bulunmuyor. Ancak petrol fiyatlarındaki genel yükseliş sebebiyle önümüzdeki günlerde bu ürünlerin de etkilenme olasılığı üzerinde duruluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DA DEĞİŞECEK

Uzmanlar, Brent petrolün 100 dolar bandında kalması halinde akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki haftalarda da devamlı olarak değişebileceğini belirtiyor. Bayram öncesi gelen bu kısmi zam, küresel petrol krizinin yanı sıra döviz kurundaki dalgalanmaların Türkiye pompa fiyatlarına yansımasının güncel bir örneği oldu.