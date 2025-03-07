Benzine İndirim, Motorine de Bekleniyor

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerle ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla etkilenmeye devam ediyor. 7 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla benzine uygulanan 2 lira 6 kuruşluk indirim, pompalara gece yarısından itibaren yansıdı. Şu an motorin fiyatlarında bir değişiklik görünmezken, sektör uzmanlarına göre bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına da 1,35 TL’lik bir indirim yapılması bekleniyor. Araç sahipleri, bu gelişmelerle beraber büyük şehirlerdeki en güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 7 Mart 2025 sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin, motorin ve LPG fiyatları ile bu indirimlerin arka planı!

Benzine İndirim, Motorine Müjde

Brent petrol fiyatlarındaki son düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. 7 Mart gece yarısından sonra benzine yapılan 2,06 TL’lik indirim, sürücüler için sevindirici bir gelişme oldu. Motorin fiyatları gün içinde sabit kalırken, gece yarısından itibaren 1,35 TL’lik bir indirim daha yapılması bekleniyor. Bu indirimler, küresel petrol piyasalarındaki arz ve talep dengesi ile döviz kurundaki istikrar ile ilişkilendiriliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 43,41 TL

Motorin: 46,65 TL (Gece yarısından sonra beklenen indirimle: 45,30 TL)

LPG: 27,59 TL

Ankara

Benzin: 43,96 TL

Motorin: 47,38 TL (Gece yarısından sonra beklenen indirimle: 46,03 TL)

LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 44,33 TL

Motorin: 47,74 TL (Gece yarısından sonra beklenen indirimle: 46,39 TL)

LPG: 27,34 TL

Not: Motorin fiyatlarındaki indirim, 8 Mart 2025 gece yarısından itibaren geçerli olacak.