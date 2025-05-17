Berber Dükkanında Silahlı Saldırı

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, akşam saat 22.00 civarında Osmangazi ilçesindeki Soğanlı Mahallesi, 2’inci Kanal Caddesi’ndeki berber dükkanında gerçekleşti. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, berberde çırak olarak çalışan Suriye uyruklu Ali Elhalifa’ya silahla ateş etti. Ali Elhalifa, yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler, olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ali Elhalifa’yı, tedavi edilmek üzere Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Elhalifa hayatını kaybetti.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, olayın ardından hemen polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.