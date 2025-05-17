Berberde Saldırı: Çırak Hayatını Kaybetti

Olay, Osmangazi ilçesinde Soğanlı Mahallesi’nde bulunan bir berber dükkanında gerçekleşti. Gece saat 22.00 civarında, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Ali Elhalifa’ya silahla ateş etti. Elhalifa, vurulmasının ardından kanlar içinde yere yığıldı ve saldırgan olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elhalifa’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Elhalifa hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, olayın ardından polis merkezine giderek kendiliğinden teslim olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.