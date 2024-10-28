“Berke İle 1 Puan Yorumları”

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kerem Yavaş, bekledikleri gibi mücadeleli bir oyun geçirdiklerini belirtti. Kaleci Berke Özer’in yaptığı önemli kurtarışlarla takımın ayakta kaldığını ifade eden Yavaş, Başakşehir’in ülkenin önde gelen ekiplerinden biri olduğunu vurguladı.

BASAKŞEHİR’İN PERFORMANSI

Yavaş, “Başakşehir uzun bir süredir Süper Lig’de iyi performans sergiliyor. Her sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyorlar ve çoğunlukla başarılı olabiliyorlar. Bu yıl da ülkemizi temsil ediyorlar. Geçen hafta Avrupa’da talihsiz bir sonuç aldılar. Bunun telafisini yapmak isteyeceklerini bekliyorduk, öyle de oldu” dedi. Başakşehir’in hücum gücünün savunmasına göre daha zengin olduğunu söyleyen Yavaş, onların hücumda oldukça organize ve değişken bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

SAVUNMA STRATEJİSİ VE SONUÇ

Takımlarının amacı olarak Başakşehir’e topu fazla vermemek olduğunu aktaran Yavaş, “Günün olumsuz tarafı bu oldu. Genel olarak top onlardaydı. Başakşehir gibi takımlara karşı savunmada kalınca zorluk yaşayabilirsiniz. Kalecimiz Berke bizi ayakta tuttu. Skoru koruyarak 1 puanla buradan ayrıldık. Başakşehir deplasmanında 1 puan her zaman değerlidir” ifadelerini kullandı. Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarından 4 puanla döndüklerini ekleyen Yavaş, puanın önemli olduğunu ancak oyun güçlerinin lig başlangıcındaki seviyede olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Başakşehir’e Avrupa kupalarında başarılar diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.