Berke Özer İlk Maçında 3 Gol Yedi!

İLK HAFTA MAÇINDA BREİST İLE LİLLE KARŞILAŞTI

Ligue 1’in açılış maçında Brest, Francis-Le Ble Stadyumu’nda Lille ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lille, maça hızlı bir başlangıç yaptı ve 11. dakikada tecrübeli golcü Olivier Giroud’un attığı golle öne geçti. 26. dakikada Hakon Haraldsson’un da fileleri bulmasıyla Lille, skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi Brest, 34. dakikada Kamory Doumbia’nın golüyle farkı 1’e indirdi ve ilk yarı 2-1’lik sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARI HAREKETLİ GEÇTİ

İkinci yarıya hızlı giren Brest oldu ve yeniden Doumbia’nın attığı golle eşitliği sağladı. Lille, 66. dakikada Ngal’ayel Mukau ile tekrar öne geçse de, 75. dakikada Julien Le Cardinal’ın golüyle mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

BERKE ÖZER YENİ TAKIMINI TEMSİL ETTİ

Bu karşılaşmada Lille’in Eyüpspor’dan transfer ettiği milli kaleci Berke Özer de ilk 11’de sahaya çıktı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Berke, kalesinde 3 gol gördü.