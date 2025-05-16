Berkin Elvan Davasında Cezası Onandı!

BERKİN ELVAN’IN AĞIR YARALANMASI VE ÖLÜMÜ

Gezi Parkı eylemleri sürecinde, 15 yaşındaki Berkin Elvan, polis memuru Fatih Dalgalı tarafından atılan gaz fişeğiyle ağır yaralandı. Elvan, 269 gün boyunca komada kaldıktan sonra, 11 Mart 2014 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Onun vefatının ardından, 11 yıl geçtikten sonra bu olayla ilgili olarak polis memurunun cezası kesinleşti.

İstanbul 17. Ağır Ceza, polis Fatih Dalgalı’nın olası kasıtla Elvan’ın ölümüne sebep olduğuna karar verdi. Bu karar doğrultusunda dalgalı hakkında yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol önlemleri de alındı. Ancak karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih Dalgalı’nın ‘olası kasıtla kasten öldürme’ suçundan aldığı cezasını onayladı.

YARGITAY’A GİDEN DOSYA

Ekol TV’nin bildirdiğine göre, dosya daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne sevk edildi. Yargıtay, olayla ilgili incelemelerini tamamladı. Polis Fatih Dalgalı’nın 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Berkin Elvan’ın avukatlarının temyiz talebinin nedeni ise, sanık polis memurunun olay yerindeki tüm kişilerin neredeyse çocuk olduğunu bilerek atış yaptığı iddialarıydı.