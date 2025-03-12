Berlin ITB Fuarı Türk Turizmcileri Etkiledi

ITB BERLİN FUARI’NDAKİ SON DURUM

Dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB Berlin, önceki yıllara göre daha az ilgi gördü. Türk turizmciler açısından vize ve uzun süren pasaport kontrolleri gibi olumsuz deneyimler dikkat çekti. Ancak, turizmciler Almanya’dan umutla geri döndü. Yaklaşık 20 yıldır ITB Berlin Fuarı’na katıldığını belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, fuanın eski ihtişamından uzaklaştığını ve kan kaybetmeye başladığını ifade etti. Pandemi sonrası dönemle birlikte ITB Berlin’in geride kaldığını söyleyen Yavuz, “Katılımcı sayısından stantlara, dekorlardan konferanslara kadar geriye düşüş ya da yerinde sayma hali mevcut. Fuar böylesine önemli ve dinamik bir sektörün hızına yetişemiyor. Dijitalleşen dünyada kendisini yenileyemeyen, yeni fikirler üretemeyen fuarlar kan kaybetmeye mahkum” dedi.

TÜRKLERİN ROLÜ

Bu yılki ITB Berlin’in önceki yıllara kıyasla daha sönük geçmesinin en büyük nedeninin Türk turizmcilere uygulanan vize engeli olduğunu vurgulayan Yavuz, “Fuar 5 günden 3 güne düştü. Bence Antalya Fuarı’nın bile gerisinde kaldı artık eski fonksiyonunu taşımıyor. Vizeden dolayı gidemeyen Türk vatandaşları çok oldu. Türk vatandaşları olmadan Berlin Fuarı da sönük geçiyor. Berlin fuarına her zaman, en çok katılım Türkiye’den olur ve 2 bin kişiyi aşardı. Gidiş ve dönüşte havalimanındaki pasaport kontrolü ve işlemler işkenceye dönüştü ve çok tepki çekti. Bu yıl katılan Türk turizmci sayısı 1000’i bile bulmadı. ITB Berlin Fuarı artık demode olmaya başladı” şeklinde konuştu.

ITB Berlin’in uzun yıllar yoğun katılımcı olarak genellikle Türkiye, İspanya ve Yunanistan’a bağlı olduğunu anlatan Yavuz, “Bu sene vize engeline takılan Türklerin daha az olması gözden kaçmadı. Dünya turizminin göz bebeği klasik Akdeniz ülkelerine doğudan yeni rakipler geliyor. Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Katar saha kenarında ısınıyor. Birileri oyundan çıkacak. Uzun yıllardır dünyaya en çok turist gönderen 3 ülkeden biri olan Almanya’daki tatil eğilimi fuara katılan, katılmayan birçok ülkenin merceğinde” diye belirtti.

2024 YILINDAN BEKLENTİLER

ITB Berlin Fuarında yayımlanan güncel anket sonuçları ve analizlere değinen Yavuz, “Otoriteler 2025 yılının 2024’te gerçekleşen verilerle yakın olacağını öngörüyor. Almanya’da 14 yaş üzeri 70 milyon insan var. Almanya’da krizlere rağmen seyahate talep artıyor. 2024 yılında 56 milyon Alman 90 milyar avro harcayarak 68 milyon kez tatil yaptı. Almanların yüzde 76’sı yurt dışına giderken, yüzde 24’ü Almanya içinde tatil yaptı. En çok ziyaret edilen yerler; yüzde 32 Batı Akdeniz ülkeleri, yüzde 24 Almanya içi, yüzde 18 Avrupa’nın diğer bölgeleri, yüzde 12 Doğu Akdeniz ülkeleri, yüzde 7 Balkanlar ve Alp bölgeleri” dedi.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Almanların 2024’te en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında yüzde 15 ile İspanya birinci, yüzde 8,6 ile Türkiye ve İtalya ikinci sırada olduğunu belirten Yavuz, 2025 yılında da tercih edilen ülkeler sıralamasında Türkiye’nin yine ikinci sırada yer alacağını dile getirdi. Yavuz, “Yılın ilk 2 ayı sonunda 2025 yılının turizm açısından hareketli geçeceğini ve geçen yılın yüzde 12 üzerinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Özellikle Çin pazarının yeniden eski günlere dönmesi dünya turizminde önemli bir ivme yaratacak. 2025 yılında 1,7 milyar seyahatin gerçekleşeceği öngörülüyor. Almanya’dan 67-72 milyon seyahat gerçekleşecek. Yüzde 42’si Akdeniz’i tercih edecek. Yüzde 25’i Almanya’da tatil yapacak. İspanya, Türkiye ve Yunanistan en çok tercih edilen ülkeler olacak” şeklinde konuştu.

ALMAN TURİST SAYISINDA REKOR BEKLENİYOR

Türkiye’nin Almanya’da yükselen turizm destinasyonu olarak dikkat çektiğini belirten Yavuz, “Geçen yıl 6 milyon 650 bin Alman turist geldi. Bu yıl 7-8 milyona yakın Alman turistin ülkemize geleceğini öngörebilir ve Alman turist sayısında yeni bir rekora imza atabiliriz. Önümüzdeki en önemli engel, ‘Türkiye pahalı’ damgasının bize yapışıp kalması. Pahalı olarak kastettiğim sadece otel değil, toplam seyahati boyunca turisti bekleyen bütün harcamaların onu rahatsız edecek boyutlara çıkması. Zira turistin en uzun kaldığı destinasyonlardan biriyiz, haliyle giderler daha fazla. Bir zamanlar ‘ucuz kaldık’ diye öz eleştiride bulunurken, şimdi rakiplerimizden daha pahalı hale geldiğimize dair izlenim ve tespitler var. Bu durum, turistin yönünü Mısır’a, Tunus’a ve Yunanistan’a çevirebilir” diye ekledi.