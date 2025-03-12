Berlin Turizm Fuarı Sönük Geçti

ITB BERLİN FUARINA DAİR DEĞERLENDİRMELER

Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin, önceki yıllara göre daha az canlı geçti. Türk turizmciler açısından vize ve uzun süren pasaport kontrolleri gibi olumsuzluklar büyük tepki topladı. Ancak yine de turizmciler Almanya’dan umut dolu bir şekilde döndü. ITB Berlin Fuarı’na yaklaşık 20 yıldır katıldığını ifade eden Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Bütün salonları gezmeye, önemli destinasyonlara göz atmaya çalıştım. Ancak bu yıl fuar, eski günlerinden gittikçe uzaklaşıyor ve kan kaybetmeye başlıyor.” dedi. Pandemi sonrası süreçte ITB Berlin’in geri kaldığını belirten Yavuz, “Katılımcı sayısından stantlara, dekorlardan konferanslara kadar bir düşüş ya da yerinde sayma mevcut. Bu önemli fuar, dinamik sektörün hızına yetişemiyor.” şeklinde görüşlerini paylaştı.

VİZE ENGELİ TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK SORUN

ITB Berlin’in önceki yıllara göre daha sönük geçtiğini, bunun en önemli sebebinin Türk turizmcilere uygulanan vize engeli olduğunu dile getiren Recep Yavuz, fuarın nitelik kaybına uğradığını vurguladı. “Fuar 5 günden 3 güne düştü. Antalya Fuarı’nın bile gerisinde kalır hale geldi. Vizeden dolayı katılamayan Türk vatandaşları sayısı bir hayli fazla. Türkiye olmadan Berlin Fuarı da oldukça sönük geçiyor.” dedi. Katılan Türk turizmci sayısının 1000’i bulmadığını aktaran Yavuz, ITB Berlin Fuarı’nın artık demode hale geldiğini ifade etti.

YENİ RAKİPLER ORTAYA ÇIKIYOR

ITB Berlin’in yıllardır en yoğun katılımcıları arasında Türkiye, İspanya ve Yunanistan bulunuyor. Ancak bu yıl vize engeline takılan Türklerin sayısındaki azalma dikkat çekti. Yavuz, “Dünyanın gözde turizm noktaları olan klasik Akdeniz ülkelerine yeni rakipler doğudan gelmeye başladı. Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Katar saha kenarında kendine yer buluyor.” dedi. Bu durumun, dünya turizminde rekabeti artıracağına dikkat çekti.

2024 YILI BEKLENEN GÖRÜNTÜ

ITB Berlin Fuarı’nda yayımlanan güncel anket sonuçlarına göre, uzmanlar 2025 yılının 2024 ile benzer bir tablo çizeceğini öngörüyor. Yavuz, “Almanya’da 70 milyon üzeri insan var ve krizlere rağmen seyahate olan ilgi artmakta. 2024 yılında 56 milyon Alman, tatil harcamalarında 90 milyar avro ile 68 milyon kez seyahat etti.” dedi. Bu durumun, turizm sektörünün yeniden canlanmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

TÜRKİYE ZİYARETLERDE İKİNCİ SIRADA

Almanların 2024’ta en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında İspanya liderlik yaparken, Türkiye ve İtalya ikinci sırada yer aldı. Yavuz, “2025’te de Türkiye’nin ikinci sırada kalacağını düşünüyoruz. 2025’in, turizm açısından hareketli geçeceği öngörülüyor.” dedi. Çin pazarının yeniden canlanmasının dünya turizminde önemli bir etki yaratacağı belirtildi.

ALMAN TURİST SAYISINDA ARTIK REKORLER BEKLENİYOR

Türkiye’nin Almanya’daki yükselen turizm destinasyonu konusuna dikkat çeken Yavuz, “Geçen yıl 6 milyon 650 bin Alman turist ülkemize geldi. Bu yıl 7-8 milyon Alman turist bekliyoruz ve yeni bir rekora imza atabiliriz.” dedi. Ancak, “Türkiye pahalı” algısının bu durumu olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Yavuz, “Artık rakiplerimize göre daha pahalı hale geldiğimiz yönünde tespitler var. Bu durum turistlerin yönünü Mısır, Tunus ve Yunanistan’a çevirebilir.” diye konuştu.