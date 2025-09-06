Beş Üniversiteye Rektör Atama Yapıldı

REKTÖR ATAMALARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen rektör atamaları resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Beş üniversiteye yeni rektörler atandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur görev verilen isimler oldu. Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü için Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden görev aldı.

PROF. DR. MEHMET NACI İNCİ’NİN KARIYERİ

Prof. Dr. Naci İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesi’nden fizik lisans derecesi aldı. 1992 yılında fiber optik sensörler üzerine doktora derecesini Heriot-Watt Üniversitesi’nden (İngiltere) elde etti. 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde optik haberleşme üzerine doktora sonrası çalışmalar yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 1994 yılında yardımcı doçent olarak göreve başlayan İnci, 1996’da doçentliğe yükseltildi. 1998-1999 yıllarında Gunma Üniversitesi’nde fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine konuk araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde akademik görev yürüttü ve bu dönemde üniversitenin çeşitli laboratuvarları ile lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında aktif rol aldı. 2005’te Boğaziçi Üniversitesi’nde profesör unvanı aldı ve 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yaptı. Yurt dışında birçok üniversitede konuk profesör olarak bulunan Prof. Dr. Naci İnci, fiber optik, nano parçacıklar, optik sensörler, kuantum optiği ve kuantum bilişimi üzerine çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, iki uluslararası patenti ile üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmeye katkı sağlıyor.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR’UN EĞİTİMİ VE KATKILARI

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, 1970 yılında İstanbul’da doğdu ve 1992 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1995’te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001’de ise doktora derecesi aldı. 1993 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim görevi yapan Okur, 2016’da doçent, 2021’de ise profesör unvanını aldı. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini üstlendi ve Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak atandı. Yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında dersler veren Okur, 60’tan fazla lisansüstü tez yönetti. Akademik yayınlarının yanı sıra reel sektörde de etkin rol alan Okur, yönetim danışmanlıkları ve yönetim kurulu üyelikleri gibi görevler üstlendi. 15’e yakın sivil toplum kuruluşlarında kurucu veya yönetici olarak yer alan Okur, çeşitli kuruluşların yönetim kurullarında yer aldı. Ayrıca, 2013 yılından beri Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.