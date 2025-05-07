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Beşdere Köyü’nde Üç Ev Yandı

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BEŞDERE KÖYÜ’NDE YANGIN PANIĞI

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Beşdere köyünde gündüz saatlerinde çıkan bir yangın büyük bir paniğe yol açtı.

3 EV YANDI

Henüz bilinmeyen bir sebeple alevlenen yangın, kısa süre içinde büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, Reşadiye ve Niksar ilçelerinden itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmadı, ancak yangın sonucunda 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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