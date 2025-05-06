Gündem

Beşdere Köyünde Yangın, 3 Ev Yandı

besdere-koyunde-yangin-3-ev-yandi

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde gündüz saatlerinde meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere de sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın duyulması üzerine hemen Reşadiye ve Niksar ilçelerinden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmadığı ancak 3 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sakarya’da Maskeli Şahıslar Silahlı Saldırdı

Sakarya'da maskeli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayın detayları araştırılmakta.
Gündem

Şırnak’ta 6 Araçla Kaza Oldu

Şırnak'ta üç otomobil, bir kamyonet ve iki tırın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın detayları görüntülerle ortaya çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.