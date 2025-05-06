Beşdere Köyünde Yangın, 3 Ev Yandı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde gündüz saatlerinde meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere de sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın duyulması üzerine hemen Reşadiye ve Niksar ilçelerinden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmadığı ancak 3 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade ediliyor.