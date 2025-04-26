Spor

Beşiktaş 5-1’lik Skorla Kazandı!

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BEŞİKTAŞ’IN HATAYSPOR’U YENDİĞİ MAÇ

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, maçı 5-1 gibi farklı bir skorla kazanarak Hatayspor’un Süper Lig’den düşmesini kesinleştirdi. Konuk takım, 20. dakikada Abdülkadir Parmak’ın golüyle öne geçti. Ancak, ev sahibi ekip 36. dakikada Immobile ile penaltıdan eşitliği sağladı.

BEŞİKTAŞ’IN GOL DANSI

Beşiktaş, 52. dakikada Immobile’nin bir başka penaltı golüyle öne geçmeyi başardı. Ardından 53. dakikada Rafa Silva’nın attığı golle skor 3-1 oldu. Immobile, 59. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaparak farkı 4-1’e taşıdı. Maçtaki son golü ise 78. dakikada Keny Arroyo kaydetti.

HATAYSPOR’UN SÜPER LİG’E VEDA ETMESİ

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 3 maç aradan sonra kazanarak puanını 52’ye çıkardı. Hatayspor ise 19 puanla 5 maç kala Süper Lig’e veda etmek durumunda kaldı. Beşiktaş gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacakken, Hatayspor Başakşehir’i konuk edecek.

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