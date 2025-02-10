Beşiktaş’a Kolombiyalı Orta Saha Transferi!

TRANSFER AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp, Elan Ricardo’nun transferi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır” ifadelerine yer verildi. Transfer sürecinin önemli adımlarından biri olan sağlık kontrolü ve transfer görüşmelerinin 11 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirildi. Elan Ricardo’nun bu görüşmeler için yarın İstanbul’a geleceği belirtildi.