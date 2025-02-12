Beşiktaş’a Yeni Transfer: Elan Ricardo

BEŞİKTAŞ ELAN RICARDO İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş, transferin son gününde İstanbul’a getirip sağlık kontrolünden geçirdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” denildi.

OYUNCUNUN GEÇMİŞİ VE PERFORMANSI

20 Şubat 2004’te Kolombiya’da dünyaya gelen ve 184 cm boyunda olan orta saha oyuncusu, alt yapısından yetiştiği CD La Equidad’da A takım ile 43 maça çıktı. Bu süre zarfında 9 gol atan Ricardo, 3 asist yaparak da takımına katkıda bulundu.