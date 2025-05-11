Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1 yendi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 35. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in teknik direktörlüğünde, Adana Demirspor, Mustafa Alper Avcı yönetiminde, hakem Çağdaş Altay yönetiminde Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor’u 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MAÇIN DETAYLARI

Beşiktaş’ın gollerinin sırayla 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Rashica, 62. dakikada Immobile ve 83. dakikada Joao Mario’dan geldiği görüldü. Adana Demirspor’un tek golü ise 45+8’de Arda Okan Kurtulan’dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 58’e çıkardı. Mavi Şimşekler ise -2 puanla küme düşmesi kesinleşen bir takım olarak duruyor. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına gidecekken, Adana Demirspor Hatayspor’u sahasında ağırlayacak.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

Beşiktaş’ta, Alex Oxlade-Chamberlain 6. dakikada Maestro ile yaşadığı ikili mücadeleden sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İngiliz futbolcu, 10. dakikada Mustafa Hekimoğlu’yla yer değiştirdi. Ayrıca 16. dakikada Ali Yavuz Kol ve Uduokhai kafa kafaya çarpıştı ve ikisi de oyuna devam edemedi. Uduokhai’nin yerine Emrecan Terzi oyuna dahil olurken, Ali Yavuz Kol’un yerine Aimbetov alındı.

ERSİN DESTANOĞLU’NUN DÖNÜŞÜ

Adana Demirspor karşısında Beşiktaş’ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, ligde 195 gün aradan sonra sahada yer aldı. Sarı kart cezasından dolayı Mert Günok’un forma giyemediği bu maçta kaleyi Ersin korudu. Son olarak, Beşiktaş’ın Galatasaray derbisinde kaleyi güvence altına almıştı. O zamandan beri görev almadı ve bu süreçte 24 maçta yedek kaldı.

NECİP UYSAL SAHALARA DÖNDÜ

Uzun süredir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Necip Uysal, Adana Demirspor karşılaşmasıyla tekrar sahalara döndü. Tecrübeli futbolcu, 83. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna girdi.

HAKİ FORMALAR YENİDEN SAHADA

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasını giyerek sahaya çıktı. Sezon başında tanıtılan bu formanın sadece taraftarlar için kullanılması planlanmıştı. Ancak gerekli izinlerin alınmasının ardından Beşiktaş yönetimi, bu karşılaşmada alternatif formalarını taraftarlarının beğenisine sundu.