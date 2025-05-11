Beşiktaş, Adana Demirspor’u mağlup etti!

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’U RAHAT GEÇTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşarak rakibini 4-1 yenmeyi başardı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli açıklamalarda bulundu.

MAÇIN GARİPLİĞİ VE GOLLERE YAKINLIK

Solskjaer, “Garip bir maç oldu” diyerek başladığı konuşmasında, maça dair düşüncelerini aktardı. Maçın başında sakatlıklar sebebiyle oyun süresinin sık sık kesildiğini belirten teknik direktör, “Oyun ritmini ilk başta çok yakalayamadık. Oyuncularımın savaşma arzusu gayet iyiydi. İlk yarının sonunda skoru koruyamadık ve kalemizde golü gördük. İkinci yarıya 2-1 başlamamız biraz gerilmemizi sağladı. Ciro Immobile’nin golünden sonra skor 3-1 olduktan sonra daha rahat bir oyun oynayabildik. Aslında daha fazla gol atabilirdik” dedi.

TRANSFER HAYALLERİ

Başkan Serdal Adalı’nın yeniden başkan olmasıyla transfer konusunun gündeme gelmesi üzerine Solskjaer, “Erling Haaland’ı istiyorum” diyerek espri yaptı. Ardından, “Şaka bir yana bizim çok seçeneğimiz var. Ciro profesyonel bir oyuncu ve bugün de golünü attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha çok götürebilirsek o da daha çok gol atabilecektir. Çok iyi bir insan ve iyi bir lider aslında” sözlerini ekledi.

KADRO YAPILANDIRMALARI VE GELECEK HEDEFLER

Norveçli çalıştırıcı, gelecek sezon kadro yapılandırma çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Tabii önümüzdeki yıl için takımın durumu hakkında düşünüyoruz. Oyuncularım artık beni tanıyorlar. Kadromuzda değişiklikler de olacak tabii. Buna iyi karar vermek gerekiyor. Gidecek oyunculara takım bulmamız gerekiyor. Gelecek oyunculara da camiayı iyi anlatmamız gerekiyor. Başkanımız başta olmak üzere iyi işler için çabalayan birçok yöneticiye sahibiz. Ben sonraki sezon için gerçekten heyecanlıyım. Ama 3 maçımız var henüz lig bitimine. Şu an tek düşüncemiz bu maçları kazanmak için çaba sarf etmek olacak” şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı destekleyeceğini ifade eden Solskjaer, “Manchester United’da 18 yılım geçti. Orası ailem gibi. Onların kazanmalarını istiyorum. Gordon Milne bir Beşiktaş efsanesi. Önce takımı düşünmek, sürekli savaşmak gibi eski tip değerlere saygı duyan bir insanım. Bugün de bundan bahsedebiliriz. Necip Uysal, Beşiktaş’ın vücut bulmuş hali. Uzun süre sonra sahalara döndü. Taraftarın onu nasıl sahiplendiğini gördük. Benim isteğim taraftarla beraber bir takım oluşturmak. Savaşan, koşan, çalışan bir takım istiyorum. Çalışmanın bir bedeli yok. Her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi. Gün gün bunu daha iyiye götürüyoruz ve gelecekte daha iyi olacak” sözleriyle düşüncelerini sonlandırdı.