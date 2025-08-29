Beşiktaş, Al-Musrati’yi Hellas Verona’ya Kiraladı

BEŞİKTAŞ’TA HAREKETLİ DÖNEM

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne’a elenen Beşiktaş’ta yoğun gelişmeler yaşanıyor. Aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekipte, bir ayrılık daha gerçekleşti.

MOATASEM AL-MUSRATİ İTALYA’YA GİTİYOR

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati’yi İtalya Serie A takımı Hellas Verona’ya satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. İtalyan kulübü, Beşiktaş’a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve 7 milyon euro karşılığında Al-Musrati’yi satın alma hakkına sahip olacak.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama gönderdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2 milyon euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7 milyon euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

BEŞİKTAŞ’A 12 MİLYON EUROYA MAL OLDU

2023-2024 sezonunun devre arasında Braga’dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki Al-Musrati, Beşiktaş formasıyla 38 maça çıktı. 8 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu, bu süreçte 3 gol kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısını Fransız takım Monaco’da kiralık olarak geçiren Al-Musrati, yeni sezon için Hellas Verona’ya geçiş yapıyor.