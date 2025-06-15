Beşiktaş, Anadolu Efes’i Geçti

BEŞİKTAŞ FİNALE YÜKSELDİ

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinin beşinci ve son maçında Beşiktaş, Anadolu Efes’i konuk etti. Maçı 82-75’lik sonuçla kazanan Beşiktaş, seride durumu 3-2 yaparak finale adını yazdırdı. Beşiktaş, 8 yıl aradan sonra finale yükselme başarısını gösterdi ve play-off final serisinde Fenerbahçe ile mücadele edecek. Fenerbahçe, bu final serisine ev sahibi avantajıyla başlayacak ve dört galibiyet alan ekip şampiyonluk sevinci yaşayacak.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın hakemliğini Mehmet Karabilecen, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik üstlendi. Beşiktaş takımında Mathews 28, Yiğit Arslan 17 ve Needham 6 sayıyla dikkat çeken oyuncular oldu. Anadolu Efes’te ise Dozier 21, Larkin 11 ve Oturu 13 sayı üretti. İlk periyot 21-17, devre 48-40 ve üçüncü periyot 66-61 sonuçlandı. Beşiktaş’ta Sleva, maçın son dakikalarında beş faulle oyun dışı kaldı.