Beşiktaş Belediyesi’nde Gözaltı: 12 Kişi

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN İHALELERDEKİ RÜŞVET İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri düzenlediği yönündeki araştırmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, örgütün Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ve fesat karıştırıldığı belirlenen ihalelerin hazırlık aşamasında yer alan, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZALTILAR VE ARAMA İŞLEMLERİ

Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştiriliyor. Soruşturmanın kapsamının genişlemesi ve diğer belediye görevlilerine ulaşılması bekleniyor. Olayın detayları ile ilgili ilerleyen günlerde daha kapsamlı bilgiler paylaşılması planlanıyor. Bu gelişmeler, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.