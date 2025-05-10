Beşiktaş, Benfica’ya Gedson ile restleşti

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TEKLİFİ VE PAZARLIKLAR

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes’in bonservisinin yarısını elinde bulunduran Benfica ile yaptığı görüşmelerde ikinci turda 6 milyon euroluk bir teklif sundu. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, bu pay alınmadan Gedson’un transferine izin vermeyeceklerini dile getirmişti. Sabah’ta yayınlanan habere göre, Beşiktaş, Benfica’ya “Anlaşamazsak, Gedson ile kontratımız devam ediyor. 3 yıl daha uzatır, oynatmaya devam ederiz” uyarısında bulundu. Bu durum, siyah-beyazlıların 2027’de sona erecek sözleşme uzatma seçeneğini masaya getirdi.

TEKLİFİN DETAYLARI VE BAŞKA BİR SEÇENEK

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in bonservisinin Benfica’ya ait olan %50’lik bölümü için ilk tur görüşmelerde istediği sonucu elde edemedi. İkinci turda sunduğu 6 milyon euro verilmiş teklif, Portekiz ekibine net bir mesaj iletti. Kulüp, Gedson’un satışından 30 milyon euro gelir elde etmek istiyor; fakat Benfica’nın %50 payı yüzünden elde edilen gelirin yarısını onlara vermek zorunda kalacak. Beşiktaş, bu payı alarak olası bir transferde geliri tamamen kendi kasasına koymayı amaçlıyor. Benfica’nın ise kararı vermek için acele etmediği belirtiliyor.

SÖZLEŞME UZATMA STRatejisi

Gedson Fernandes’in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek. Siyah-beyazlılar, prensipte Gedson ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı. Bu durum, Beşiktaş’ın Benfica ile pazarlıklarında en büyük avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Kulüp, taraflar arasında anlaşma sağlanmaması durumunda Gedson’u kadroda tutarak oyuncunun değerini artırmayı ve uzun vadeli planlarla devam etmeyi hedefliyor.

GEDSON’UN PERFORMANSI VE TRANSFER İLGİSİ

26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 45 maçta 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Gedson’a Rus kulübü Spartak Moskova’dan 25 milyon euroluk bir teklif gelmiş; fakat Benfica’nın %50 pay hakkı nedeniyle Beşiktaş, bu teklifi geri çevirdi. Ayrıca, İtalya’dan Lazio ve Hollanda’dan Ajax’ın da Gedson’u takip ettiği biliniyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak değerlendiriliyor.