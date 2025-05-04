BEŞİKTAŞ, DERBİDE GALİP GELDİ!

BEŞİKTAŞ’IN TARİHİ GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0’lık skorla kazanarak önemli bir başarı elde etti. Siyah-beyazlılar, 2004-2005 sezonundan sonra Fenerbahçe’ye karşı ligde oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı. O dönemki derbilerde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 4-3 ve 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti. Bu galibiyet, 20 yıl aradan sonra gelen bir ilki temsil ediyor çünkü Beşiktaş, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe’yi 1-0 yenmişti.

NORVEÇLİ TEKNİK DİREKTÖRÜN BAŞARISI

Beşiktaş’ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer, Mircea Lucescu’nun ardından Fenerbahçe karşısında bir deplasman galibiyeti elde eden ilk yabancı teknik direktör oldu. Beşiktaş, daha önceki en son galibiyetini 2002-2003 sezonunda Lucescu yönetiminde almıştı. Bu galibiyet, aynı zamanda takımın son dönemdeki olumsuz gidişatına son vermiş oldu.

DERBİLERDE BEŞİKTAŞ’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonda oynanan derbilerde dikkat çekici bir performans sergiledi. Beşiktaş, ligdeki tek mağlubiyetini 10. haftada Galatasaray’a karşı 2-1’lik skorla aldı. Ancak, sarı-kırmızılılarla oynadığı ev sahibi olduğu maçı 2-1 kazanarak hatasını telafi etti. Bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı müsabakaları da 1-0’lık skorlarla kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

GEDSON’DAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında attığı golle, Süper Lig’deki toplam gol sayısını 6’ya yükseltti. Bu sezon, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından sarı-lacivertli takımın ağlarını da sarsarak önemli bir performans sergiledi. Tüm kulvarlarda ise Gedson, 46 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.