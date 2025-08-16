Beşiktaş, Eljif Elmas’ı İstedi

Spor

FLAŞ İDDİA: ELJİF ELMAS İÇİN BEŞİKTAŞ DEVREDE

5 yıl önce Fenerbahçe’de mücadele eden ardından Napoli’ye transfer olan ve Leipzig’de de forma giymiş olan Eljif Elmas hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. Tuttomercatoweb’de yayınlanan habere göre, 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için Beşiktaş kulübü harekete geçti. Ancak Eljif Elmas’ın siyah-beyazlı kulübün sunduğu 5 milyon euro maaş teklifini geri çevirdiği bildiriliyor.

ELMAS’IN HEDEFİ SERİE A VEYA PREMİER LİG

Haberde, futbolcunun Serie A veya Premier Lig’de mücadele etme isteği vurgulanıyor. Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino formasıyla 19 karşılaşmaya çıkan Elmas, bu süreçte 4 gol atmayı başardı ve 1 asist yaptı. 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe kadrosunda yer alan Eljif Elmas, Napoli’nin 2022-23 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu kazanmasında da önemli bir rol üstlenmişti.

