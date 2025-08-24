Beşiktaş Emrecan Terzi’yi Kiraladı

BEŞİKTAŞ’TAN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emrecan Terzi, kiralık olarak başka bir takıma geçiş yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, bu transferin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Genç sol bek, Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor’a kiralandı.

TRANSFER HUSUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadeleri bulundu. Bu gelişme, Emrecan’ın kariyerine yeni bir yön verecek.