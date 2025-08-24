Spor

Beşiktaş Emrecan Terzi’yi Kiraladı

besiktas-emrecan-terzi-yi-kiraladi

BEŞİKTAŞ’TAN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emrecan Terzi, kiralık olarak başka bir takıma geçiş yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, bu transferin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Genç sol bek, Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor’a kiralandı.

TRANSFER HUSUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadeleri bulundu. Bu gelişme, Emrecan’ın kariyerine yeni bir yön verecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta Toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis'te etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yılki gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.
Ekonomi

Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Kayıt Dışı Gelir

Gelir İdaresi Başkanlığı, düğün organizatörleri ve salonlarında yaptığı denetimlerde 3,6 milyar liralık kayıt dışı geliri ortaya çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.