Beşiktaş, Emrecan Terzi’yi Kiraladı

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emrecan Terzi, kiralama sürecine girdi. Siyah-beyazlı kulüp, genç sol bek oyuncusunun Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor’a kiralandığını duyurdu. Bu transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.”

GENÇ OYUNCUNUN GELECEĞİ

Emrecan Terzi’nin bu kiralama süreci, onun gelişimi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Kulüp, transfer sürecinin genç oyuncunun kariyerine katkı sağlayacağına inanıyor.

