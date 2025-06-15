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Beşiktaş Finale Yükseldi, Anadolu Efes’i Devirdi

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BEŞİKTAŞ FİNALE YÜKSELDİ

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinin 5. ve son maçında Beşiktaş, Anadolu Efes’i konuk etti. Karşılaşmayı 82-75’lik bir skorla kazanan Beşiktaş, seride durumu 3-2 yaparak finale adını yazdırdı. 8 yıl aradan sonra finale yükselen kulüp, play-off final serisinde Fenerbahçe ile mücadele edecek.

FİNAL SERİSİ DETAYLARI

Fenerbahçe’nin saha avantajıyla başlayacağı final serisinde, 4 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Mimari olarak dolu bir atmosferde seyirci desteği bekleyen Beşiktaş, rakibi karşısında büyük bir mücadele sergileyecek.

MAÇIN SONUCU VE İSTATİSTİKLER

Maçın hakemliğini Mehmet Karabilecen, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik üstlendi. Beşiktaş’ın oyuncularından Mathews 28, Yiğit Arslan 17, ve Allman 7 sayı alarak öne çıktı. Anadolu Efes’te ise Dozier 21, Larkin 11 sayıyla dikkat çekti. Maçın ilk periyodu 21-17 sonuçlandı. Devre 48-40, üçüncü periyot ise 66-61’lik skorla tamamlandı. Beşiktaş’tan Sleva, 39:56 dakikada faulle oyun dışı kaldı.

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