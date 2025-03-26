Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Yasin Kol

MAÇIN HAKEMİ BELİRLENDİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbinin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu, derbide görev alacak hakemi Yasin Kol olarak belirledi. Mücadele, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve 29 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da başlayacak. Bu karşılaşmada Yasin Kol’un yardımcı hakemlik görevini Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak.

BEŞİKTAŞ’IN HAKEK TALEBİ OLUMSUZ SONUÇLANDI

Derbi için yabancı hakem talebinde bulunan Beşiktaş, Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmayacağı yönündeki iddialar üzerine sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Adaletsizliğin altına imza atmayın” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!” denildi.