Beşiktaş, Galatasaray’ı Derbide Yendi

DERBİ MAÇINDA BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray yüz yüze geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen derbi karşılaşmasında ev sahibi takım Beşiktaş, 91-75’lik skorla galip geldi.

BEŞİKTAŞ İLK PERİYODU ÖNDE KAPATTI

Maç karşılıklı atışlarla başladı ve ilk çeyrek 26-21’lik skorla Beşiktaş’ın lehine tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 46-40 önde noktalarken, üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve bu çeyreği 71-51’lik skorla bitirdi. Son periyot sonunda Beşiktaş, maçı 91-75’lik sonuçla kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş, bu maçı kazanması halinde play-off yarı finaline yükselecek; aksi durumda üçüncü ve son maç oynanacak.

MAÇI ÜNLÜ İSİMLER DE İZLEDİ

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın yıldız smaçörü Ebrar Karakurt ile Houston Rockets’ta forma giyen ve bu yıl All-Star seçilen Alperen Şengün, maçı tribünden izledi. Alperen, eski Beşiktaşlı bir oyuncu olarak dikkat çekti.