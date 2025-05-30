Spor

Beşiktaş, Genel Kurul Yapacak

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GENEL KURUL TOPLANTISI TARİHİ

Siyah-beyazlı kulüpten gelen bilgiye göre, genel kurul toplantısı 15 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda yapılacak. Eğer gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci ve son toplantı, çoğunluk aranmayarak 22 Haziran Pazar günü saat 10.30’da aynı yerde gerçekleştirilecek.

Toplantının gündeminde kulübe ait taşınmazlarla alakalı projeler, BJK Plaza’nın kiralanması, borsada halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve mevcut kira sözleşmelerinin uzatılması gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi bulunuyor.

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