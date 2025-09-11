Beşiktaş, Gökhan’la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

BEŞİKTAŞ, TRANSFER DÖNEMİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadro planlamalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir anlaşma sağladığını duyurdu. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, transferinin ardından Beşiktaş’ın YouTube kanalında özel açıklamalarda bulundu.

GÖKHAN’IN BEŞİKTAŞ’A GELMESİNDEN MUTLU

Gökhan, transferle ilgili olarak, “Çok büyük bir camiaya geldim. Çok mutluyum. Zaten İstanbul’da yaşıyorum. Normalde de İstanbul’da yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum” sözlerini kullandı.

AMACIM BEŞİKTAŞ’A HİZMET ETMEK

Büyük bir camiaya geldiğinin bilincinde olduğunu belirten Gökhan, “Kayserispor’dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş kulübüne yıllar boyu hizmet edebilmek” dedi. Deneyimlerini harmanlayarak daha iyi bir takım yaratacaklarını söyledi.

İLK MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

Deneyimli sağ bek, “Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı. Performans göstermek ve mücadele etmenin önemine dikkat çekti.

KARİYERİNDEKİ GÜZEL ANILARDAN BİRİ

Gökhan, “Geçen sezon Kayserispor ile çıktığım Fenerbahçe karşılaşması bunlardan biri olabilir. 3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Bunu bir kırılma anı olarak göremeyiz ama hayatımın en güzel anlarından biriydi” diye konuştu.

MÜCADELE SÜREKLİ OLACAK

Maç seçmediğini belirten Gökhan, “Taraftarlarımız mücadeleden vazgeçmeyecek bir Gökhan olacağına %100 emin olsunlar. Her maçta mücadelemi ortaya koyarım” dedi. İlk maçında bir asist yapmayı hayal ettiğini ekledi.

AİLESİYLE ZAMAN GEÇİRMESİ ÖNEMLİ

Gökhan, daha çok aileci biri olduğunu aktararak, “Hep onlarla beraber olmayı tercih ediyorum. Ailemle, eşimle, çocuğumla gezmeyi çok severim” ifadelerini kullandı.

LİG UZUN BİR MARATON

Süper Lig’in uzun bir maraton olduğunu ifade eden milli oyuncu, “Belki sezonun başında istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz. Ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz, çünkü lig çok uzun bir maraton” dedi.

ÖNEMLİ OLAN BÜTÜNLÜK

Gökhan, açıklamalarını sonlandırırken, “Burada önemli olan takım olabilmek. Takımdan kastım sadece oyuncu değil; yöneticisi, hocası, taraftarı ile hep bir bütün olabilmek” diyerek birlik olmanın önemine vurgu yaptı.