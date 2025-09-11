Beşiktaş, Gökhan Sazdağı ile anlaştı

Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadro düzenlemelerine devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, transferinin ardından Beşiktaş YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Gökhan, sözlerine “Çok büyük bir camiaya geldim. Çok mutluyum. Normalde de İstanbul’da yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum” diyerek başladı.

CAMİA HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Büyük bir camiaya geldiğini belirten Gökhan, “Büyük bir camiaya geldiğimin bilincindeyim. Kayserispor’dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş kulübüne yıllar boyu hizmet edebilmek” dedi. Tecrübelerini harmanlayarak daha iyi bir takım oluşturmayı umut ettiğini sözlerine ekledi.

İLK MAÇINA HAZIR

Isıklanmayacağını ifade eden deneyimli sağ bek, “Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Performans göstermek, mücadele etmek önemli” diye konuştu.

KARIYER ANILARI

Gökhan, kariyeri boyunca yaşadığı önemli anlardan birinin Fenerbahçe karşılaşması olduğunu belirtti. “3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Daha çok ismimin duyulması da bu maçla birlikte oldu” dedi.

MAÇ SEÇMEME KONUSU

Maç seçmediğini vurgulayan Gökhan, taraftarlara kararlılığını vurguladı. “Taraftarlarımız mücadeleden vazgeçmeyecek bir Gökhan olacağına %100 emin olsunlar” şeklinde ifade etti.

AİLEDEN YANA

Ailesine düşkün olduğunu belirten Gökhan, “Daha çok aileci birisiyimdir. Tabii ki gezmeyi severim. Ama her zaman ailemle, eşimle, çocuğumla gezerim. Onlarla vakit geçirmeyi çok severim” ifadelerini kullandı.

LİGİN GETİRDİĞİ ZORLUKLAR

Süper Lig’in uzun bir maraton olduğunu dile getiren Gökhan, “Belki bu seneye yine istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz. Ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz” dedi.

TAKIM RUHUNA VURGU

Son olarak Gökhan, takım olmanın önemine dikkat çekti. “Burada önemli olan takım olabilmek. Yöneticisi, hocası, taraftarı hep bir bütün olabilmek” diyerek, birlikteliğin değerine vurgu yaptı.