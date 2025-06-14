Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar 463 Milyon

BEŞİKTAŞ’IN DİVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile diğer divan kurulu üyeleri de yer aldı.

BORÇ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantı sırasında eski başkan Hasan Arat’la yaşanan tartışma sebebiyle camiadan özür diledi. Ardından Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konular hakkında katılımcılara bilgiler sundu.

BORÇTAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Akbaş, Beşiktaş’ın mevcut borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıkladı. Bir önceki divan kurulundaki duyuruda ise kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu kaydedilmişti.