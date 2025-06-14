Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar 463 Milyon

TOPLANTI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Toplantıya, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katılıyor.

TOPLAM BORÇ GÜNDEME GELDİ

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat’la yaşanan tartışma hakkında camiadan özür diledi. Ardından Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili üyelere bilgi verdi.

BORÇ MİKTARINDA ARTIŞ

Kerem Akbaş, Beşiktaş Kulübü’nün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz divan kurulunda ise borç, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak bildirilmişti.