Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar Oldu

BEŞİKTAŞ’IN DİVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katılım sağladı.

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat’la yaşanan tartışma için camiadan özür diledi. Ardından Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili bilgi verdi. Akbaş, Şubat 2025 itibarıyla kulübün borcunun 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu belirtti. Bu rakam, bir önceki divan kurulunda 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak bildirilmişti.