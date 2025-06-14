Beşiktaş’ın Borcu Belli Oldu

TOPLANTI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve divan kurulu üyeleri katıldı.

BORÇ DURUMU AÇIKLANDI

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat’la yaşanan tartışmadan dolayı camiadan özür diledi. Ardından Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konular hakkında üyeleri bilgilendirdi. Akbaş, kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL seviyesine ulaştığını açıkladı. Önceki divan kurulunda ise borç, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak belirtilmişti.