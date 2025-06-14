Beşiktaş’ın Borcu Belli Oldu

BEŞİKTAŞ’IN DİVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri katılırken, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve diğer divan kurulu üyeleri de yer alıyor.

TOPLAM BORÇ MİKTARI AÇIKLANDI

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantıda eski başkan Hasan Arat’la yaşanan tartışma için camiadan özür diledi. Ardından Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali durumla ilgili üyelere bilgi verdi. Akbaş, Beşiktaş’ın borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıkladı. Önceki divan kurulunda ise borç miktarı 31 Aralık 2024 tarihli olarak 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak belirtilmişti.