Beşiktaş’ın Gedson Transfer Hedefleri

GEDSON FERNANDES’İN TRANSFERİ

Beşiktaş, 2022 yılında Benfica’dan transfer ettiği Gedson Fernandes’i 4+1 yıllık süreyle kadrosuna dahil etmişti. Bu transfer anlaşması gereği, oyuncunun başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda elde edilecek gelirin yüzde 50’si Benfica Kulübü ile paylaşılacak.

BEŞİKTAŞ’IN GİRİŞİMLERİ

Şu an Beşiktaş, Benfica ile Gedson Fernandes’in yüzde 50’lik bonservis payını almak amacıyla girişimlere başladı. Portekiz kulübünün yöneticileriyle yapılacak pazarlıklar sonucunda Siyah-Beyazlı ekip, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50’lik kısmını alacak. Fanatik’in haberine göre Beşiktaş, gelecekteki olası transfer durumunda elde edilecek gelirin tamamını kendi kasasına alabilecek.

RUSYA’DAN HİSSE

İlgili transferle birlikte Beşiktaş, Rusya’dan gelecek olan 20 milyon Euro’luk bir gelir elde edebiliyor.