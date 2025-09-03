Gündem

Beşiktaş’ın Golcüsü Tammy Abraham Baba Oldu

besiktas-in-golcusu-tammy-abraham-baba-oldu

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZI BABALIK SEVİNCİ YAŞIYOR

Beşiktaş’ın başarılı golcüsü Tammy Abraham ve nişanlısı Leah Monroe, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamaya başladı. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Abraham, müjdeli haberi sosyal medya paylaşımıyla duyurarak, “Dünyamıza hoş geldin kızım” notunu ekleyerek takipçileriyle duygularını paylaştı.

GEÇMİŞTE EVLENME TEKLİFİ YAPMIŞTI

Abraham, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu Leah Monroe’ya evlenme teklif etti ve Monroe da bu teklife “Evet” yanıtını vermişti. Mutlu çiftin daha önce bir çocukları bulunuyor. Siyah-beyazlı camia, yıldız futbolcuyu bu özel anı nedeniyle tebrik ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu’ya sessiz kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılışında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, "Netanyahu'nun zulmüne sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.
Gündem

CHP İstanbul Kongresi İptal Edildi!

CHP İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük iddialarıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.