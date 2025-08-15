Beşiktaş’ın Yeni Transferi İstanbul’da!

Spor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick’s takımını 3-2 mağlup ederek play-off aşamasına adını yazdıran Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız veriyor. Siyah-beyazlılar, Schalke ile anlaşan Taylan Bulut’u kadrosuna katmak için büyük bir adım attı.

TAYLAN BULUT İSTANBUL’A VARDI

Siyah-beyazlıların yeni sağ bek oyuncusu Taylan Bulut, İstanbul’a gelerek Beşiktaş’a katılmak üzere ilk adımını attı. 17.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaşan oyuncunun ilk görüntüleri basın mensupları tarafından kaydedildi.

