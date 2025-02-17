Beşiktaş’ın Yeni Transferleri Neden Oynamadı?

OLE GUNNAR SOLSKJAER’İN TRANSFER KARARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo’ya Trabzonspor karşısında forma şansı vermedi. Solskjaer’in bu kararının ardında yatan sebepler ortaya çıktı.

YEDİK KALDILAR

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Trabzonspor maçında yedek kalırken, Elan Ricardo ise bu karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in, her iki futbolcuyu da henüz hazır durumda olmadıkları için sahaya sürmediği öne sürüldü.

ADAPTASYON SÜRECİ

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Arroyo ve Ricardo’nun takıma adaptasyon sürecini tamamlamak için çaba gösterdiği ifade ediliyor. Siyah beyazlılarda Keny Arroyo’nun fiziksel durumunu iyileştirmesi beklenirken, Elan Ricardo’dan ise antrenman temposunu ve fiziksel gelişimini devam ettirmesi ihtiyacı bulunuyor.