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Spor

Beşiktaş’ın Yeni Transferleri Tanıtıldı

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BEŞİKTAŞ’TA YENİ TRANSFERLERİN TANITIMI

Beşiktaş, yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İmza töreni sırasında, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün yeni scout şefini duyurdu.

ÖNEMLİ İŞBİRLİKLERİ

Adalı yaptığı açıklamada, “Alex Ferguson jenerasyonundan çok önemli bir isimle çalışıyoruz. Ayrıca çok önemli yardımcı antrenörleri getirdik. Bize büyük katkı vermeye başladılar.” dedi. Başkan, Liverpool’da çalışmış bir yardımcı antrenörün de takıma dahil olacağını belirtti.

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