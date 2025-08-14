Beşiktaş, İrlanda’yı 3-2 yendi

MAÇ SONUCU VE TUR AÇIKLAMASI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i 3-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı. İlk maçı da 4-1’lik skorla kazanan siyah-beyazlı ekip, play-off aşamasında İsviçre’nin Laussane takımı ile karşılaşacak.

TEKNİK DİREKTORDEN DEĞERLENDİRME

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmayı değerlendirdi. Solskjaer, “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz.” dedi.

HIZ VE KALİTE VURGUSU

Solskjaer, hızlı oynamaları gerektiğini vurgulayarak, “Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik.” ifadesini kullandı.

SAKATLIK DURUMU

Mustafa’nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Solskjaer, “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı.” şeklinde konuştu.